Napoli, Conte rischia più di un turno di squalifica dopo la reazione al rigore contro l’Inter? Ecco cosa filtra

Napoli, Conte maxi squalifica in arrivo dopo la reazione al rigore contro l’Inter? Ecco cosa filtra sulla decisione del Giudice Sportivo

La vibrante sfida di San Siro tra Inter e Napoli lascia strascichi pesanti, non solo per il risultato maturato sul rettangolo verde, ma soprattutto per quanto accaduto nella zona tecnica. Il protagonista assoluto della serata, nel bene e nel male, è stato Antonio Conte. Il tecnico salentino, noto per il suo temperamento vulcanico e passionale, ha vissuto una serata di “Inferno e Paradiso”, culminata con un cartellino rosso che ora rischia di costare carissimo alla compagine partenopea in vista dei prossimi impegni di campionato.

Secondo l’analisi riportata dalla Gazzetta dello Sport, la reazione avuta dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale in occasione del rigore concesso ai nerazzurri è stata veemente e priva di filtri. Conte ha gettato via ogni maschera, mostrandosi in tutta la sua autenticità: urla, smorfie di livore e quel grido reiterato — «Vergognatevi» — indirizzato alla terna arbitrale che ha portato inevitabilmente alla sua espulsione. Un comportamento proseguito con un pesante silenzio stampa nel post-partita, una scelta comunicativa che ha fatto molto rumore.

Ora l’attenzione si sposta sulle decisioni del Giudice Sportivo. Il rischio concreto è quello di una stangata: si parla di una possibile squalifica di due giornate. A pesare sul referto non sono solo le proteste generiche, ma il faccia a faccia durissimo avuto con il quarto uomo Colombo. Per Conte, questa partita rappresentava il “papà” di tutte le sfide, seconda per importanza emotiva solo agli incroci con la Juventus. La Rosea sottolinea come l’allenatore rimanga fedele a se stesso: pronto a litigare e a non nascondere le frustrazioni dietro manierismi dialettici. Una “autenticità” che però, regolamento alla mano, potrebbe obbligare gli azzurri a fare a meno del loro leader emotivo e tattico nelle prossime battaglie cruciali per la vetta della classifica.