Napoli da scudetto, Maggio: «Nel 2018 subimmo la pressione, ora...»

L’ex calciatore del Napoli Christian Maggio ha parlato delle possibilità di scudetto della squadra azzurra

Christian Maggio, ex terzino e anche capitano del Napoli, in una intervista a Il Mattino ha parlato delle possibilità scudetto della squadra azzurra paragonando questa stagione a quella del 2018.

«Erano altri anni. Stagioni molto diverse da questa, e infatti penso che le cose stavolta possano andare molto diversamente. Innanzitutto all’epoca la Juventus era molto più forte, anzi era una vera corazzata rispetto a oggi, e poi anche il Napoli ha fatto un gran bel salto in avanti. Cosa successe quell’anno? Tanta pressione psicologica. Soprattutto se non sei abituato, come non lo eravamo noi in quel campionato. Inconsciamente avevamo paura dei risultati e questo ci ha molto condizionato. Mi auguro che ora non succeda lo stesso».