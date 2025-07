Napoli, De Bruyne illumina la seconda giornata azzurra: visite mediche e nuovi volti. Il comunicato del club

Il Napoli di Antonio Conte prende forma. Dopo la prima tornata di arrivi della giornata di ieri, oggi a Castel Volturno si è vissuto un momento significativo con l’approdo di numerosi big della rosa. Tra i presenti spicca Kevin De Bruyne, accolto con entusiasmo dai tifosi partenopei. Insieme a lui anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, McTominay, Anguissa e Romelu Lukaku, pronti a iniziare la nuova stagione con determinazione.

I giocatori hanno svolto le consuete visite mediche e i test atletici propedeutici alla partenza per Dimaro, dove giovedì prenderà ufficialmente il via il ritiro estivo. In attesa di raggiungere la località trentina, il club guarda alle prossime ore per l’arrivo degli ultimi innesti: Sam Beukema e Noa Lang, pronti a unirsi al gruppo e regalare nuove soluzioni tattiche a Conte. L’ambiente è carico e l’obiettivo comune è chiaro: costruire una squadra competitiva sin dal primo giorno.

REPORT ALLENAMENTO – Proseguono gli allenamenti per i Campioni d’Italia. Il secondo gruppo di lavoro, composto da Ambrosino, Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Juan Jesus, Lobotka, Lukaku, McTominay, Meret, Neres, Ngonge, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Simeone, Spinazzola e Zanoli, si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere le consuete visite mediche e i test atletici.

Dopo la giornata di oggi dedicata ai big della rosa, ieri a Castel Volturno si erano presentati diversi altri giocatori del Napoli per visite mediche e test atletici. Tra questi: Buongiorno, Cajuste, Cheddira, Contini, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Marianucci, Mazzocchi, Obaretin, Sgarbi, Turi, Vergara e Zerbin.

L’unico assente è stato Victor Osimhen, il quale ha giustificato la mancata presenza tramite certificato medico. L’attaccante nigeriano resta al centro delle voci di mercato, in attesa della definizione del suo trasferimento al Galatasaray. Il gruppo ha avviato ufficialmente la preparazione estiva, mentre il mercato continua a tenere banco con trattative cruciali.