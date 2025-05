Napoli, atteso vertice tra ADL e Conte: sul tavolo tutti i nomi per il mercato dei partenopei

Napoli, vertice in programma tra Conte e De Laurentiis: tecnico e presidente pronti a programmare il mercato estivo dei partenopei

Con la Champions già in tasca e il bilancio da risanare dopo i 150 milioni spesi nel 2024, il Napoli è pronto a definire le prossime mosse. Come riportato da la Gazzetta dello Sport il confronto tra De Laurentiis e Conte è rimandato alla prossima settimana, dopo la gara con il Genoa, ma il lavoro non si ferma: sul tavolo c’è la pianificazione dell’estate, dalla nuova “Casa Napoli” (tra Qualiano e Succivo) al dialogo sul Maradona con il sindaco Manfredi, passando per l’organizzazione del centro sportivo da inaugurare il 1° settembre.

Sul mercato intanto si comincia a fare sul serio: per la difesa prende quota Solet dell’Udinese, con una sorta di corsia preferenziale già aperta; a centrocampo si riflette su chi sia più adatto tra Ferguson del Bologna e Frattesi dell’Inter, entrambi profili dinamici e in ascesa. In attacco, dopo la cessione attesa di Osimhen e la ricerca del sostituto Kvaratskhelia, si valutano alternative sulle fasce: piacciono Paixao del Feyenoord e Lang del PSV, mentre è stato “opzionato sulla parola” il giovane Montoro del Velez. L’obiettivo è chiaro: muoversi in anticipo, anticipare la concorrenza e mantenere alta l’ambizione.