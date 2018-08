Napoli, De Laurentiis: «Squadra già forte. Rinforzi? Solo se necessari»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato di calciomercato e della vittoria contro la Lazio con alcuni tifosi a Filicudi

Il Napoli ha esordito al meglio in campionato battendo la Lazio in rimonta per 1-2 allo stadio Olimpico di Roma. Ottima prima apparizione, dunque, anche per il nuovo tecnico Carlo Ancelotti che ha iniziato al meglio questa nuova avventura sulla panchina partenopea. Anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha gioito per il primo successo in campionato commentando la prestazione dell’Olimpico con alcuni tifosi sull’isola di Filicudi, dove ADL si è rilassato in mattinata.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il patron del Napoli, difatti, avrebbe detto ad alcuni sostenitori del club che la squadra è già molto forte allo stato attuale e che il nuovo allenatore ha saputo valorizzare i giocatori sin da subito contro la Lazio. Infine, De Laurentiis è tornato sul calciomercato confessando che la dirigenza, in futuro, valuterà e acquisterà i rinforzi per la rosa solo se strettamente necessari.