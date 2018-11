Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, attacca il presidente Aurelio De Laurentiis sulla questione stadio…

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, attacca il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis sulla questione stadio. Intervenuto ai microfoni di Radio 1, il primo cittadino napoletano ha dichiarato: «Per la ristrutturazione dello stadio, stiamo facendo i lavori un poco alla volta. De Laurentiis taccagno? Un pò, ha un pò la mano tirata, per lo stadio non ha cacciato un euro. L’anno scorso, con un paio di giocatori in più a gennaio, la squadra avrebbe vinto lo scudetto».

De Magistris ha poi proseguito: «I miei rapporti con De Laurentiis? Insomma, ci parliamo negli incontri internazionali. Certo, quando dice che vorrebbe realizzare lo stadio da un altra parte per me è impensabile. Poi, comunque, lui ha preso una squadra che era messa male, facendo un lavoro importante soprattutto sui bilanci. Io e lui di fianco allo stadio? Ultimamente ha fatto qualche invettiva, e dato che la partita è un momento di gioia…».