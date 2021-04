Napoli, Demme e Ospina lavorano con il gruppo: il report del club

Buone notizie per Rino Gattuso in vista del match di campionato contro la Juve: sia Diego Demme che David Ospina hanno lavorato in gruppo

Arrivano buone notizie dall’ultimo allenamento del Napoli a Castelvolturno in vista del match contro la Juve. Sia David Ospina che Diego Demme hanno lavorato in gruppo: lo riporta il sito ufficiale del club partenopeo.

«La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la seduta con una fase di torello. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazione tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto e sessione di tiri in porta. Demme ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ospina ha svolto l’intera seduta in gruppo tranne la partitina e la sessione di tiri».