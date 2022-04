Napoli, Ferlaino ci crede: «Vincere a Empoli per recuperare punti»

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli degli scudetti, ha parlato degli azzurri a La Gazzetta dello Sport

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli degli scudetti, ha parlato degli azzurri a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – «Ad Empoli è importante perché in caso di vittoria possiamo recuperare punti sulle milanesi. Possiamo ancora farcela per lo scudetto, la squadra deve crederci. E’ mancata solo un po’ di continuità, perché la squadra è ben allenata e ha giocato un ottimo calcio. Osimhen? Aspettiamo la sua completa esplosione. Il Napoli ha tutto per vincere».