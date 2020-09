Napoli, Gattuso: «Felice del ritiro, abbiamo lavorato tanto e bene»

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole contro il Teramo

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole contro il Teramo. Ecco le sue dichiarazioni:

RITIRO – «Si è respirata un’aria diversa, bello vedere gente allo stadio e per gli allenamenti. Abbiamo lavorato tanto e siamo stati fortunati a trovare queste strutture. Ringrazio tutti. Sono molto contento. Abbiamo lavorato molto bene in questo ritiro. Con il Covid il mondo è cambiato, rispettiamo le scelte della società. Vorrei tanti giocatori, ma mi devo accontentare. Sono uno molto esigente e vorrei tanti calciatori, ma la società deve guardare al bilancio. Ho lavorato con tanti ragazzini e mi sono divertito. Se escono giocatori importanti entrano soldi che possono essere investiti di nuovo. Sarà una stagione difficile, tante squadre si sono attrezzate».

OSIMHEN – «E’ un ragazzo tranquillo che deve lavorare tanto. Ha tanta fisicità, ma non deve accontentarsi. I goal che fa in questo momento non contano nulla, ma si è inserito molto bene nel gruppo. Scherza con tutti e si fa volere bene».

LOZANO – «E’ forte se lo fa esprimere al massimo. Ha capito finalmente che è a Napoli. I primi giorni pensava che era ancora ad Eindhoven, poi in Messico ora a Napoli. Si prende una parola brutta se la tiene, sta reagendo. Già nel post lockdown aveva fatto vedere qualcosa».

MODULI – «4-2-3-1 o 4-3-3 sono numeri sui quali bisogna lavorare. Bisogna vedere se a volte partire un 4-2-3-1 o 4-3-3, ma ce li porteremo fino al termine della stagione».

ESPERIENZA AL NAPOLI – «Più difficile il post-Ancelotti o confermarsi? Per me è uguale. Quest’anno abbiamo fatto una mini-preparazione e sappiamo che sarà difficile. L’anno scorso era una squadra che lavorava insieme da tanti anni. La storia del presidente dice che ha cambiato pochi allenatori. Dobbiamo dare continuità nella mentalità e nei risultati».