Napoli, Giordano: «Mertens adorato dalla gente, deve restare»

L’ex attaccante del Napoli Giordano ha parlato della questione Mertens in casa azzurra

Bruno Giordano, storico ex attaccante del Napoli, in una intervista a La Gazzetta Sportiva ha parlato della questione Dries Mertens in casa azzurra.

RESTARE A NAPOLI – «Dove lo vedrei bene? A casa sua, che è Napoli. Nel senso che Dries lì darebbe sempre il meglio. Alla Roma dietro Abraham e con un grande motivatore come Mourinho farebbe bene. Attenzione però, parlo di aspetti tecnico-tattici: anche con Sarri alla Lazio dietro Immobile sarei curioso di vederlo».

GIOCATORE INTEGRO – «Sì, perché Dries ha una tecnica eccezionale e a 35 anni mi sembra integro fisicamente e soprattutto mentalmente è sempre sul pezzo. Anche quando non è titolare spesso fa cose importanti per la sua squadra. Per questo a Napoli è adorato dalla gente e lui vive molto bene».

RINNOVI SPIGOLOSI – «Sono curioso di vedere infatti come finirà. Può essere pure che il club abbia fatto valutazioni diverse e voglia chiudere un ciclo. Comunque calcolando che è partito anche Insigne non sarà facile per il Napoli sostituire questi giocatori. E mi permetto di dire alla società e al giocatore: se c’è la possibilità venitevi incontro e restate insieme. I tifosi ne sarebbero felici. E se divorzio sarà facciamo che non si debba per forza inseguire un colpevole».