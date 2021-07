Napoli, il medico che ha visitato Demme: «Ecco quanto durerà la terapia»

Bernardo Pizzolla, il medico che ha visitato Diego Demme nel ritiro di Dimaro, ha fatto chiarezza sui tempi di recupero del calciatore

Bernardo Pizzolla, il medico che ha visitato Diego Demme nel ritiro di Dimaro, ha fatto chiarezza sui tempi di recupero del calciatore. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«Abbiamo subito riscontrato una lieve instabilità clinica quando l’ho visitato. Abbiamo immediatamente eseguito una risonanza magnetica, da cui è emersa la presenza di una lesione che non dovrebbe richiedere, come ha confermato anche la visita di Villa Stuart, un intervento chirurgico. I tempi di recupero? Solitamente le lesioni, seppur di alto grado, richiedono un’assistenza di tipo conservativo, non chirurgico, con un tutore di circa sei settimane. I tempi di recupero sarebbero gli stessi sia con l’intervento chirurgico che senza. Serve una terapia di 4-6 settimane, più la riabilitazione. In tutto credo che bisognerà attendere la fine di settembre, ci vorranno un paio di mesi di inattività completa».