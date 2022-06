Napoli, in settimana incontro con l’agente di Koulibaly: tra le mani un’offerta per la cessione

Calciomercato Napoli: in settimana dovrebbe esserci un incontro tra De Laurentiis e l’agente di Koulibaly, che porterà un’offerta per la cessione

In casa Napoli continua a tenere banco la questione riguardante Kalidou Koulibaly, in bilico tra il rinnovo alla metà dell’ingaggio attuale e l’addio. Come riportato da Il Mattino, nel corso di questa settimana dovrebbe esserci un incontro tra De Laurentiis e Ramadani, agente del difensore, per provare a segnare la strada per il senegalese.

Il procuratore dovrebbe porterà sulla scrivani del presidente azzurro anche un’offerta per la cessione di Koulibaly: quella del Barcellona, che però al momento avrebbe alcune questioni finanziarie da risolvere. L’addio di KK resta quindi un’ipotesi aperta alla cifra di 35-40 milioni, soldi che poi verrebbe immediatamente reinvestiti sul mercato da parte del Napoli.