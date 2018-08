Infortunio Meret, il portiere del Napoli tornerà a disposizione solo dopo la sosta delle Nazionali: ecco la conferma dell’agente Andrea Pastorello

Infortunio Meret, non giungono buone notizie per il portiere del Napoli. Fratturatosi l’ulna a metà luglio nel corso di una seduta di allenamento, l’estremo difensore rientrerà solo dopo la sosta delle Nazionali: quasi impossibile, dunque, rivederlo in campo già nella sfida di esordio contro la Lazio. La conferma arriva dal suo agente Andrea Pastorello.

Ecco le parole del procuratore dell’ex Udinese: «Sta bene, presumibilmente tornerà in campo il 16 dicembre contro la Fiorentina, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali». Continua Pastorello ai microfoni di RMC Sport: «Si sta valutando la possibilità di approfittare della sosta per prendersi ulteriori giorni utili per la completa guarigione: potrebbe tornare anche prima in panchina, ma la data giusta potrebbe essere quella del 16 settembre».