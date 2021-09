Napoli, Zielinski ancora out. Sousa annuncia: «Non è pronto»

Il c.t. della Polonia Paulo Sousa ha confermato che Piotr Zielinski non è ancora pronto per giocare. Il Napoli trema

Piotr Zielinski non ha ancora recuperato dall’infortunio patito durante la prima giornata di campionato nel match contro il Venezia. Il polacco è alle prese con un trauma contusivo al quadricipite destro e, nonostante la chiamata in Nazionale, non ha ancora smaltito il problema.

E il centrocampista del Napoli non dovrebbe recuperare neanche per la partita contro l’Inghilterra. A confermalo il c.t. della Polonia Paulo Sousa in conferenza stampa: «Piotr non giocherà, non è pronto». Resta così in dubbio la presenza di Zielinski sabato pomeriggio contro la Juventus.