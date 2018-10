Ai microfoni della Lega di Serie A, Lorenzo Insigne ha rivelato come l’inizio della sua carriera non sia stata semplice, scartato da Torino e Inter per la statura

«Prima di arrivare in azzurro feci vari provini, con Torino e Inter ad esempio, e fui sempre scartato per la mia statura, ma non ho mai mollato», parola di Lorenzo Insigne, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Lega di Serie A. Il numero 24 del Napoli, infatti, racconta come i suoi inizi da calciatore non siano proprio stati facili. «Ho fatto tanti sacrifici perché non ho mai voluto studiare – La mia famiglia era numerosa, mio padre non guadagnava abbastanza e mia madre mi disse che se non volevo farlo dovevo allora andare a lavorare. Ero un venditore ambulante, mi svegliavo alle sei del mattino e nel pomeriggio andavo ad allenarmi, ma spesso mi addormentavo negli spogliatoi. Mi veniva a svegliare il mister. Non ho mai mollato, se hai un sogno bisogna crederci fino alla fine. Nella vita tutto può succedere, mai dire mai». Insigne alla fine dunque ha raggiunto il suo obiettivo: giocare per la maglia che ama. «Napoli è la città più bella al mondo, abbiamo tutto: il mare, il sole, si mangia bene in qualsiasi posto vai. La mia passione per la squadra azzurra è nata dove abitavo, a Frattamaggiore».