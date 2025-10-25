Napoli Inter, Marotta parla nel pre gara: «Oggi siamo secondi in classifica, giochiamo contro i campioni in carica e dovremo avere un approccio straordinario»

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto poco prima del fischio d’inizio della sfida di campionato contro il Napoli.

Nel prepartita di Napoli Inter, big match valido per l’8ª giornata di Serie A 2025/26, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Dazn, esprimendo il proprio punto di vista sulla sfida e sui temi d’attualità legati alla squadra.

IO NON A BORDO CAMPO? – «Generalmente non accompagno la squadra in fase di riscaldamento, sono un po’ lontano e son rimasto qua (nella zona mista, ndr)»

SE MI POTEVO IMMAGINARE COSA SAREBBE SCATURITO DOPO LA SCONFITTA CON LA JUVE? 7 VITTORIE CONSECUTIVE, UNA PIU’ CONVINCENTE DELL’ALTRO – «Intanto quella sconfitta è frutto anche di una situazione un po’ paradossale, perché fino all83′ vincevamo. Credo non sia stata determinante solo quella sconfitta quanto il lavoro quotidiano di Chivu, l’applicazione da parte dei giocatori, dello staff e della società. Ci siamo ritrovati nel nostro percorso ordinario: siamo destinati, come tanti altri club, a percorrere una strada per arrivare il più in alto possibile. Oggi siamo secondi in classifica, giochiamo contro i campioni in carica e dovremo avere un approccio straordinario. L’atmosfera è straordinaria per un pubblico straordinario».

