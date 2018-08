L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato della vecchia gestione Sarri e della sua esperienza al Bayern Monaco in un’intervista a DAZN

L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è stato intervistato dalla nuova piattaforma televisiva DAZN. Le dichiarazioni del tecnico partenopeo sono state divise in due parti, la prima è già stata resa nota oggi, mentre l’altra sarà trasmessa domani. Il mister emiliano ha iniziato l’intervista parlando della sua nuova avventura azzurra, affermando che il suo lavoro al Napoli si basa anche su quello fatto in precedenza, di cui non va buttato via nulla, riferendosi probabilmente alla gestione di Maurizio Sarri, adesso al Chelsea.

Ancelotti ha, poi, spiegato che sta cercando di portare alla rosa qualche accorgimento tattico in più sperando di far bene nel minor tempo possibile. Infine l’allenatore ha parlato della sua passata esperienza al Bayern Monaco, terminata con l’esonero da parte della società bavarese: «Esperienza un po’ atipica. Le cose non stavano andando affatto male, anche nell’ultimo anno, avevamo vinto tutte le gare di settembre. Credo si sia trattato di un problema di filosofia: io volevo cambiare qualcosa, loro no» .