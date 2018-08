È bastato poco tempo a Maurizio Sarri per prendersi Stamford Bridge. Il tecnico del Chelsea incanta i tifosi e con il derby vinto ieri contro l’Arsenal è diventato già un idolo. Sui social network impazza l’hastag #Sarriball, proprio per esaltare il gioco espresso dai Blues.

Tanto possesso palla, il 63%. Fraseggi corti, inserimenti centrali di Kante, incursioni degli esterni, Marcos Alonso su tutti. In un centrocampo dai piedi buoni, con Mateo Kovacic e Jorginho, la palla scorre velocemente e gli schemi di Maurizio Sarri iniziano già a farsi vedere.

C’è da sistemare la fase difensiva. Ieri 20 minuti di black out che sono valsi il 2-2 dei Gunners. Morata determinante e con il gioco che chiede l’ex tecnico del Napoli, diventa fondamentale. Dopo la vittoria del Chelsea sull’Arsenal si scatenano i social network con l’hastag #Sarriball.

Prepare your mind to watch something like this all season. #Sarriball 🔵 pic.twitter.com/SsvYzOfO71

— MSCFC📰 (@SarrifutbolCFC) August 19, 2018