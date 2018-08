Spalletti ieri in conferenza stampa manda un messaggio: Joao Mario non è fuori rosa

Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa ha sottolineato come Joao Mario non è tanto convocato per un problema muscolare, non fuori rosa come alcuni hanno riportato nei giorni scorsi.

Il tecnico di Certaldo sottolinea: «Joao Mario non convocato per un problema muscolare, è la verità. Non è vero che è fuori rosa, lo dicono i dirottatori di dichiarazioni». Dai “destabilizzatori” dello scorso anno, ai “dirottatori” della stagione che sta per iniziare.

Luciano Spalletti un po’ in stile Mourinho, non ama sentire voci che possano “disturbare” ambiente e spogliatoio, dando ai tifosi una visione distorta della realtà. Per questo l’allenatore dell’Inter sottolinea sempre l’importabza dei tifosi, il loro calore e la loro intelligenza.

Adesso, in casa Inter si valuta la possibilità di recuperare il portoghese. Il Betis Siviglia non sembra convincere la Società di Corso Vittorio Emanuele II della volontà di acquistare il cartellino. Lo Schalke 04 è l’ultima ipotesi che si sta sviluppando per il futuro prossimo di Joao Mario. Potrebbe, tuttavia, essere recuperato per giocare il ruolo di vice-Nainggolan.

Nel gioco delle coppie di centrocampo, Spalletti dispone di Vecino-Gagliardini, Brozovic-Borja Valero, Nainggolan-Joao Mario. Come atto vedere lo scorso anno con Ranocchia e Santon, il tecnico nerazzurro dimostra di avere le qualità per recuperare anche lo “strappo” con Joao Mario, il quale aveva dichiarato di non voler tornare a Milano. L’atteggiamento di questi ultimi giorni in allenamento offre spunti positivi.

