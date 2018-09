Il difensore centrale del Napoli, Koulibaly ha riaccolto in squadra il compagno Ghoulam, con un commento su Twitter in dialetto napoletano

Buone notizie per il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti in vista dei prossimi impegni stagionali. Dall’infermeria è finalmente tornato in gruppo, Faouzi Ghoulam, anche se per probabilmente non sarà convocato contro la Fiorentina ed in Champions League contro la Stella Rossa. Il giocatore è lontano dai campi da quasi un anno a causa di due brutti infortuni che hanno richiesto anche interventi chirurgici. Il terzino algerino, difatti, si è procurato prima la rottura dei legamenti crociati del ginocchio nel match di Champions contro il Manchester City nel novembre scorso, e poi, durante la riabilitazione, la frattura della rotula.

Adesso il giocatore, dopo aver ricevuto il via libera dal professor Mariani, è finalmente rientrato in gruppo ed è stato riaccolto dai suoi compagni. Tra questi anche il difensore centrale partenopeo, Kalidou Koulibaly che, felice di aver riabbracciato il suo compagno di squadra, ha risposto alla foto pubblicata ieri dallo stesso Ghoulam su Twitter in perfetto dialetto napoletano: «Fratm è turnat». La foto postata dal terzino algerino ritraeva i due giocatori insieme nel corso di una seduta di allenamento.