Napoli, Koulibaly: «Piangerò quando andrò via da questa città»

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Koulibaly ha parlato del suo arrivo al Napoli e degli allenatori che ha avuto durante la sua esperienza italiana

«So già che piangerò quando andrò via da Napoli», queste le parole di Koulibaly, difensore partenopeo, che ha parlato a cuore aperto al Corriere dello Sport. Il numero 26 azzurro è arrivato nel club di De Laurentiis nell’estate del 2014, ma rivela che Benitez lo aveva cercato già qualche mese prima: «Giocavo nel Genk, in Belgio, e l’allora tecnico del Napoli mi aveva contattato già durante il mercato invernale, ma poi il trasferimento non si concretizzò. Pensai di aver perso la mia possibilità, ma 6 mesi dopo Benitez mi disse che dovevo firmare per loro. Ha visto qualcosa che nessuno aveva visto in me e lo ringrazio perché è merito suo se sono al Napoli». Inevitabile quindi un paragone tra gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina azzurra: «Il calcio di Sarri è bellissimo, mi ha permesso di vedere le partite in maniera diversa. Benitez mi ha fatto conoscere il calcio vero: lui e Ancelotti si somigliano. Quest’ultimo mi sorprende per la sua umiltà, per la sua voglia di vincere che riesce a trasmettere a tutti noi».