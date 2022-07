Napoli, Kvaratskhelia: «La Champions il mio sogno. Io il Messi georgiano? Meglio CR7...»

Il neo esterno del Napoli Kvaratskhelia si è raccontato in una lunga intervista a Il Mattino

Kvicha Kvaratskhelia, neo esterno del Napoli chiamato a prendere il posto di Insigne, si è raccontato in una intervista a Il Mattino.

SOGNO CHAMPIONS – «Non ci ho pensato un attimo. La Champions League rappresenta il mio sogno, non vedo l’ora di scendere in campo».

MESSI GEORGIANO – «Magari, Messi sembra essere arrivato da un altro pianeta. Il mio idolo però è Cristiano Ronaldo che ha raggiunto il livello di Messi con il lavoro, spero di arrivare al suo livello».

LINGUA – «In realtà qui mi hanno detto che devo imparare prima il napoletano e poi l’italiano. Ho imparato solo qualche parola, ma in squadra ho ottimi insegnanti che mi possono dare una bella mano. In compenso ho già imparato a conoscere la cucina: pizza, mozzarella e caffé di Tommaso, il nostro magazziniere, sono insostituibili».

VIA DA CASA A 17 ANNI – «A Kazan sono stato due anni e soprattutto nell’ultimo periodo stavo alla grande. Poi però è scoppiata la guerra e ho capito che dovevo fare ritorno a casa. Non avevo paura della guerra, ma sentivo il bisogno di tornare nella mia terra, in uno stato più sicuro. In Georgia il calcio è vissuto in maniera molto passionale: nell’ultima gara che ho giocato con la nazionale i tifosi si sono spostati da una parte all’altra dello stadio all’intervallo per potermi vedere da vicino: è stato incredibile».

PRIMI GIORNI A NAPOLI – «È una sensazione bellissima. I compagni mi hanno accolto alla grande. Tutti mi vogliono bene. In poche settimane mi hanno fatto sentire a casa, mi hanno accolto come se fossi una famiglia. È una cosa eccezionale. Dove vivrò? Non ho ancora, ma soprattutto all’inizio vorrei prendere casa vicino al centro sportivo così da essere concentrato al massimo sul lavoro».