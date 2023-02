Napoli, Kvaratskhelia sbaglia il rigore dell’1-0

Rigore sbagliato dal Napoli contro l’Eintracht: Trapp intuisce la conclusione ad incrociare di Kvaratskhelia

Il Napoli, in una partita molto equilibrata con l’Eintracht, spreca l’occasione di andare in vantaggio. sul rigore procuratosi da Osimhen, leggerezza della difesa tedesca e dal dischetto va Kvaratskhelia.

Conclusione ad incrociare alla destra del portiere, ma Trapp intuisce e mette in angolo. Poco male per Spalletti, perchè nel giro di pochi minuti ci pensa Osimhen a portare in vantaggio il Napoli.