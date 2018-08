Il terzino franco-marocchino Kevin Malcuit è arrivato in mattinata a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il Napoli

Il Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo terzino Kevin Malcuit che in queste ore sta svolgendo le visite mediche per i partenopei presso la clinica di Villa Stuart di Roma. Dopo settimane di trattative, difatti, in cui gli Azzurri hanno seguito numerosi giocatori tra cui Arias, Sabaly e Darmian, nei giorni scorsi la dirigenza ha trovato un accordo con il Lille per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore, classe 1991. Nelle casse del club francese per il cartellino di Malcuit, il Napoli verserà una cifra pari a 13 milioni di euro bonus compresi.

Il terzino franco-marocchino già in giornata, dopo le visite mediche e la firma sul contratto, volerà a Castelvolturno per aggregarsi alla squadra guidata dal tecnico Carlo Ancelotti che da tempo chiedeva un rinforzo per la fascia difensiva.