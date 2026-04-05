Napoli Milan, Allegri ha scelto la formazione per il Maradona: squadra fatta, ma resta un dubbio decisivo

Napoli Milan, Allegri ha scelto la formazione per il Maradona: tutto deciso tranne un ultimo dubbio in attacco

Il Milan si avvicina alla sfida del Maradona contro il Napoli con il gruppo quasi al completo. Dopo il rientro dei nazionali, la notizia più rilevante per Massimiliano Allegri è il ritorno in gruppo di Rafael Leão, fermo prima della sosta per il riacutizzarsi di un problema fisico che lo accompagna da inizio stagione. L’unico assente certo resta Matteo Gabbia, che non riuscirà a recuperare per il match del lunedì di Pasquetta.

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Con il resto della rosa a disposizione, il tecnico potrà affidarsi ai suoi uomini migliori per una partita che può pesare molto sul cammino di entrambe le squadre. L’unico vero dubbio riguarda l’attacco, dove Santiago Giménez e Christopher Nkunku si contendono una maglia da titolare accanto a Christian Pulisic. In difesa, l’assenza di Gabbia apre la strada al terzetto Tomori–De Winter–Pavlović davanti a Maignan, mentre a centrocampo agiranno Fofana, Modrić e Rabiot, con Saelemaekers e Bartesaghi sugli esterni.

Come confermato dagli ultimi aggiornamenti da Milanello,«L’unico ballottaggio riguarda l’attacco: Santiago Gimenez e Christopher Nkunku si giocheranno una maglia da titolare al fianco di Christian Pulisic davanti. Per il resto non ci sono dubbi: la formazione, considerando l’assenza di Gabbia, è la classica delle ultime settimane». Il Milan arriva dunque a Napoli con certezze consolidate e un solo nodo da sciogliere nel reparto offensivo.