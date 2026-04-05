Napoli Milan, è Conte contro Allegri: i segreti della sfida del Maradona, con l’ombra della Nazionale sui due allenatori. L’analisi

Domani, al Maradona, si accenderà una sfida infuocata: Napoli contro Milan, una gara che vale ben più di tre punti. Con l’Inter salda al comando, il secondo posto è in palio tra queste due storiche rivali. Conte e Allegri, due dei tecnici più vincenti del nostro calcio, saranno protagonisti di una sfida che è diventata un “romanzo nazionale”. Entrambi con undici trofei vinti, sei per Allegri e cinque per Conte, la loro rivalità si intreccia con l’ambizione di riportare l’Italia ai vertici internazionali, nonostante le rispettive situazioni contrattuali.

La sfida di Pasquetta è ancora più interessante dopo il periodo di alti e bassi vissuto dalle due squadre. Il Milan, reduce da tre sconfitte in cinque gare, è secondo con 53 punti e cercherà di allungare sulla terza posizione, mentre il Napoli, che ha recuperato terreno vincendo quattro partite consecutive, punta a fare il sorpasso, con un obiettivo chiaro: il secondo posto e la qualificazione diretta alla Champions League.

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il duello tattico tra le due squadre promette spettacolo. All’andata, il Milan ha sfruttato le transizioni rapide, mentre il Napoli ha vinto la Supercoppa in Arabia Saudita con una difesa impenetrabile e contropiedi fulminanti. Conte e Allegri preparano le rispettive formazioni con le assenze e i ritorni chiave. Il Napoli sarà senza Neres, ma schiererà la coppia di trequartisti McTominay e De Bruyne a supporto di Hojlund. In casa Milan, il piano è chiaro: sfruttare la qualità di Leao e il lavoro difensivo per gestire il gioco.

Un finale di stagione incandescente è pronto ad accendersi, con entrambe le squadre alla ricerca di una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa al titolo e alla Champions League.