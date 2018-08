Napoli-Milan, chance per Diawara: ha stregato Ancelotti

Napoli-Milan può essere la partita di Diawara: la cabina di regia sarà sua, con Hamsik che potrebbe tornare a fare la mezz’ala

A Napoli, due anni fa esatti, è arrivato con la patente da predestinato. Normale che fosse così, visto quello che Amadou Diawara fece vedere nella sua prima stagione in Serie A a Bologna: intelligenza tattica sopraffina, senso della posizione da giocatore navigato e capacità di dettare i tempi della manovra semplicemente straordinari. Straordinari per un ragazzo che, ai tempi, non aveva ancora compiuto vent’anni. Poi, però, il calcio ha la capacità di giocare a dadi con i destini. E così Sarri scopre Jorginho, accantonato da Benitez e rilanciato ai massimi livelli. L’italo-brasiliano fa bene, talmente bene che Diawara diventa una riserva di lusso o poco più. Ma adesso, con l’addio di Jorginho, il vento sta per cambiare.

Ancelotti non ha battuto ciglio in sede di mercato: un regista non serve. Questo in soldoni il mantra del tecnico di Reggiolo, che con De Laurentiis è stato molto chiaro in merito ad un eventuale rinforzo in cabina di regia. Carletto ha la volontà di testare Hamsik nel ruolo di Jorginho, ma finora l’esperimento non sembra dare riscontri particolarmente confortanti. Poco male, perché Ancelotti non esiterà nemmeno un istante a consegnare le chiavi del gioco a Diawara. Finalmente maturo per fare il titolare, finalmente pronto ad essere protagonista in campionato e in Champions League. Sabato, contro il Milan, la prima grande chance. Che Amadou non vuole sprecare: dopo due anni di apprendistato il tempo di spiccare il volo è arrivato.