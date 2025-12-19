Napoli Milan, Gravina durissimo sulla lite tra Allegri e Oriali: «Una sconfitta per l’immagine del calcio italiano». Le parole

Napoli Milan, il presidente della FIGC Gabriele Gravina parla della lite tra Allegri e Oriali: «Una sconfitta per il calcio italiano»

Le polemiche non accennano a spegnersi dopo la tesissima semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli. A tenere banco non è più il risultato del campo, ma il duro confronto verbale tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali. Sulla vicenda è intervenuto con decisione il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che nella conferenza stampa successiva al consiglio federale ha parlato di un episodio che rappresenta “una sconfitta per l’immagine del calcio italiano”.

Per Gravina, il botta e risposta tra l’allenatore rossonero e il dirigente azzurro è il segnale di una deriva culturale preoccupante, alimentata da una crescente mancanza di educazione e dal convincimento – ormai radicato – che alzare la voce possa influenzare arbitri e addetti ai lavori.

Gravina richiama all’etica: “Serve recuperare il rispetto”

Il monito del presidente non si è limitato ai fatti di Riad. Gravina ha infatti richiamato anche il recente episodio degli insulti di Folorunsho a Hermoso durante Cagliari‑Roma, denunciando una “aggressività costante” che attraversa tutte le componenti del sistema: calciatori, dirigenti, presidenti e tifosi.

Ha poi evidenziato la contraddizione tra le campagne istituzionali dedicate al fair play – spesso esibite sulle maglie – e ciò che accade realmente in campo, dove si moltiplicano scene di scarsa educazione e violenza verbale.

Secondo il numero uno della Federcalcio, è urgente ristabilire un clima di rispetto reciproco per evitare che il calcio italiano continui a compromettere la propria credibilità a livello internazionale.

