Il Napoli non ha previsto alcun premio economico in caso di vittoria dell’Europa League puntando tutto sulla qualificazione in Champions League

Una decisione che non punta a sminuire l’impegno in campo europeo quanto a stimolare giocatori e allenatore a centrare il vero obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League.