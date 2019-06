Il Napoli segue ancora Josip Ilicic. Il giocatore vorrebbe gli azzurri ma l’Atalanta non vuole cederlo. Le ultime

Il Napoli non molla Josip Ilicic. Il club azzurro avrebbe già una mezza intesa con il calciatore sloveno ma l’Atalanta non vuole sentir parlare di cessione e starebbe pensando al rinnovo.

Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore starebbe spingendo con l’Atalanta per favorire la cessione al Napoli. La Dea però non vuole smantellare in vista della Champions League.