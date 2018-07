Il Napoli ha il suo nuovo portiere: ufficiale l’arrivo di Meret

Il Napoli ha comunicato l’acquisto di Alex Meret, proveniente dall’Udinese: sara lui l’erede di Pepe Reina tra i pali della porta azzurra

Ieri le visite mediche, oggi firma e ufficialità. Il Napoli ha trovato il suo nuovo portiere, si tratta di Alex Meret in arrivo dall’Udinese. Operazione da 27,5 milioni totali con i bianconeri, con l’inserimento nella trattativa anche dell’altro portiere Karnezis che oggi ha effettuato le visite a Villa Stuart e sarà il secondo portiere degli azzurri.

Questo il comunicato della società azzurra: «Il Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Udinese le prestazioni sportive di Alex Meret che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023». E’ tempo di fare il grande salto in una big per il classe ’97, che con sole 13 presenze con la maglia della SPAL ha impressionato lo staff tecnico partenopeo, conquistando anche la convocazione in Nazionale e la stima del nuovo ct Roberto Mancini. Il Napoli ha trovato l’erede designato di Reina, passato a parametro zero al Milan, e spera che possa entrare in poco tempo nei cuori dei tifosi azzurri, come aveva fatto lo spagnolo.