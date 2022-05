Napoli, offerta choc dell’Arsenal per Osimhen. E spunta anche il Dortmund

Calciomercato Napoli: l’Arsenal fa sul serio per Osimhen e avrebbe pronta una maxi offerta. Intanto spunta anche il Borussia Dortmund

Victor Osimhen non è incedibile, questo ormai lo si era capito da qualche tempo. Ma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis chiede una cifra elevatissima per cederlo: circa 110 milioni di euro. Una somma che, secondo quanto riportato da Il Mattino, l’Arsenal sarebbe pronto a sborsare.

Alcuni voci dall’Inghilterra, infatti, parlando di un’offerta choc da 105 milioni dei Gunners per Osimhen; anche se in casa azzurra giurano di non aver ricevuto proposte ufficiale. E intanto per il bomber nigeriano si sarebbe fatto avanti anche il Borussia Dortmund, forte dell’incasso della cessione di Haaland, attraverso l’intermediazione di un manager francese.