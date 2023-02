Napoli, Osimhen: «A fine stagione vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Sta alla società decidere»

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a ESPN al termine della partita di ieri vinta in trasferta contro l’Eintracht Francoforte

FUTURO – «Quando fai così bene i migliori club di tutto il mondo stanno a guardare, soprattutto nei primi cinque campionati. E riuscire ad attirare l’interesse di questi top club dimostra che stai andando alla grande e mi dà la motivazione per fare ancora di più per me stesso e per la mia squadra. Ma io sono concentrato sul Napoli in questo momento e loro hanno l’ultima parola. Voglio solo aiutare la mia squadra a vincere partite e trofei. A fine stagione vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Sta alla società decidere».

TROFEI – «Non voglio prevedere nulla, ma abbiamo un obiettivo come club e l’allenatore ci ha chiarito di prendere ogni partita come viene. Vogliamo solo continuare a provare a vincere ogni partita. Sappiamo che non sarà facile. Tutti gli occhi sono puntati sul Napoli ora perché stiamo facendo bene, il che è un bene per noi. Riuscire a vincere qualcosa con questo club, e con il tipo di talento che abbiamo, sarebbe motivo di gloria per il club e per i tifosi. Ma dovremo lavorare sodo, continuare a fare bene e affrontare una partita alla volta. Poi solo alla fine della stagione vedremo cosa abbiamo ottenuto».