Napoli, Osimhen ha anche un problema al braccio: il retroscena

Il Napoli lavora per avere Victor Osimhen al massimo della forma in vista della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 20 Gennaio 2021

Il Napoli lavora per avere Victor Osimhen al massimo della forma in vista della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 20 Gennaio 2021.

L’attaccante nigeriano è out per una lussazione della spalla e secondo il Corriere del Mezzogiorno, nonostante la riabilitazione stia andando per il meglio, ci sono stati delle complicazioni dovute a dei danni a tre nervi del braccio.