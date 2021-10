L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha commentato la vittoria del premio come calciatore del mese di settembre in Serie A

L’Assocalciatori ha scelto Victor Osimhen come calciatore del mese di settembre in Serie A. E l’attaccante del Napoli, attraverso i propri social, ha ringraziato per il riconoscimento ricevuto.

«Sono molto orgoglioso per questo riconoscimento attribuitomi dall’Assocalciatori per quello che ho fatto nel mese di settembre in Serie A. Ringrazio chi mi ha votato e spero di continuare a far bene».