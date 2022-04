Napoli, Osimhen rassicura i tifosi: «Ci vediamo domenica» – FOTO

Dopo la notizia dell’infortunio in allenamento, Osimhen ha rassicurato i tifosi del Napoli sui social

Fiato sospeso in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen, che ha terminato anzitempo l’allenamento odierno per un risentimento alla coscia. Sui social, però, il nigeriano ha voluto rassicurare i tifosi partenopei.

Attraverso una storia Instagram, infatti, il numero 9 azzurro ha scritto: «Cari napoletani, ci vediamo domenica».