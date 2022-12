Napoli, Ounahi non può arrivare subito: cosa blocca la trattativa

Un ostacolo blocca l’eventuale arrivo di Azzedine Ounahi al Napoli. Tutti i dettagli sulla trattativa con l’Angers

Il Napoli, tramite il ds Cristiano Giuntoli, sta continuando a seguire Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino, di proprietà dell’Angers, ha impressionato tutti durante il Mondiale.

Come ricordato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Ounahi non potrà però trasferirsi al Napoli già a gennaio in quanto extracomunitario. Il marocchino resta comunque un obiettivo per la sessione di calciomercato estiva. Il club azzurro spera così di poter anticipare la concorrenza.