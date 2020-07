Napoli, parla il fratello di Osimhen: «È eccitato per la nuova avventura in azzurro»

Victor Osimhen sempre più vicino al Napoli, ne ha parlato anche il fratello

Manca solo l’ufficialità per chiudere il colpo Victor Osimhen al Napoli. Ulteriori conferme arrivano anche dal fratello dell’attaccante nigeriano, che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«Ha ricevuto un ottima impressione dalla città, la reputa incantevole. Stesso discorso per i tifosi azzurri. De Laurentiis gli ha parlato come un padre, è molto contento di averlo incontrato, ha subito instaurato un ottimo rapporto con lui. Quando Gattuso ha parlato con Victor gli ha fatto capire che lo voleva fortemente in squadra. Il tecnico sarà molto felice di allenarlo, la cosa più importante è che quando una squadra ha un grande allenatore soltanto il cielo può rappresentare un limite».