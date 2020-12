Napoli, ripresa degli allenamenti: due azzurri a parte

Il Napoli di Gattuso ha ripreso gli allenamenti allo Stadio Maradona. Demme e Koulibaly a parte: il difensore mancherà contro il Cagliari

Il Napoli è tornato in campo. Gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti allo stadio Diego Armando Maradona in vista della gara contro il Cagliari, in programma domenica 3 gennaio alle 15. Gli uomini di Gattuso, dopo l’attivazione, si sono concentrati su un lavoro aerobico per poi proseguire con esercitazioni sul possesso palla e sulla parte tattica e terminare con una partitella a campo ridotto.

Terapie e lavoro individuale per Demme e Koulibaly: il centrale senegalese non sarà della gara contro il rossoblù, mentre è in dubbio la presenza del centrocampista.