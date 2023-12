Napoli, Rrahmani: «Abbiamo la fiducia del presidente»

Le parole di Amir Rrahmani, difensore del Napoli, prima del calcio d’inizio della partita dei partenopei contro la Roma

Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Roma-Napoli. Di seguito le sue parole.

«Il presidente? Ci ha fatto in bocca al lupo. Noi abbiamo la sua fiducia e speriamo di dimostrargliela stasera. Errori in difesa? Ultimamente stiamo facendo bene, abbiamo vinto sia in champions che in campionato, penso che stiamo migliorando, ma di strada ce n’è da fare»