Napoli, Spalletti potrebbe recuperare Rrahmani

Il Napoli perde in amichevole ma Spalletti non si preoccupa anzi spera nel recupero di Rrahmani per la sfida contro l’Inter

Il Napoli perde in amichevole ma Spalletti non si preoccupa anzi spera nel recupero di Rrahmani per la sfida contro l’Inter.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore si è rivisto in campo in allenamento e ha giocato anche la partitella. Dovesse continuare ad allenarsi con regolarità potrebbe anche provare a trovare una maglia da titolare per la sfida del 4 gennaio.