Napoli-Sampdoria e quelle parole di Boskov su Maradona – VIDEO

Napoli-Sampdoria è una classica del calcio italiano che negli ’90 appassionava i tifosi per la qualità presente nelle due rose

A cavallo degli anni ’90 Napoli-Sampdoria è diventata una classica del calcio italiano, grazie agli interpreti presenti nelle due squadre: da Mancini a Vialli passando ovviamente per Diego Armando Maradona.

Il ricordo dell’argentino sarà sempre legato indissolubilmente al Napoli sia per i tifosi che per gli avversari. Avversari come Vujadin Boškov, che lo affrontò quando allenava la Sampdoria: il famoso tecnico serbo disse una volta di Maradona: «Quando è in forma non c’è un uomo al mondo che sia in grado di fermarlo»