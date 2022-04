Napoli, sirene inglesi per Osimhen

Victor Osimhen potrebbe cambiare la casacca del Napoli in estate: sull’attaccante nigeriano ci sono due squadre di Premier League

Si fa sempre meno stabile la permanenza di Osimhen al Napoli per la prossima stagione. Sull’attaccante nigeriano infatti è arrivato l’interesse di due club di Premier League.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Arsenal e Newcastle potrebbero arrivare ad offrire una cifra importante per convincere il Napoli a cedere l’attaccante. De Laurentiis ha già fatto sapere che non si siederà a trattare per meno di 100 milioni.