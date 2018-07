Napoli, tre prestiti in uscita: ceduti Machach e Insigne jr

Machach e Tutino dal Napoli al Carpi, i campani cedono anche Insigne jr al Benevento: comunicato ufficiale della società partenopea

Il calciomercato del Napoli 2018/2019 batte tre colpi in uscita. Sono ufficiali le cessioni in prestito dei calciatori Tutino, Machach e Roberto Insigne. In attesa di nuovi colpi in entrata, dopo le smentite su Benzema e Di Maria, il Napoli cerca di valorizzare i propri giovani mandandoli a fare esperienza. Per la società partenopea prosegue il lavoro in fase di trasferimenti coinvolgendo anche la linea verde della rosa, i tre proseguiranno l’esperienza con le maglie di Carpi e Benevento prima del ritorno alla base.

In particolare, il Napoli ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo del cartellino del calciatore Roberto Insigne al Benevento Calcio attraverso una nota ufficiale diramata sui canali social. Contestualmente la società campana ha ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive dei calciatori Gennaro Tutino e Zinedine Machach al Carpi.Per Gennaro Tutino, classe ’96, è il settimo prestito dopo quelli al Vicenza, Gubbio, Avellino, Bari, Carrarese e Cosenza. Per Machach, anch’egli un ’96, è il primo prestito dopo l’acquisto da parte del Napoli lo scorso gennaio via Tolosa. Roberto Insigne, classe 1994, giocherà al Carpi, dopo le esperienze con Perugia, Reggina, Avellino, Latina e Parma.

