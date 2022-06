Napoli, Tuchel vuole a tutti i Koulibaly: Chelsea pronto alla maxi offerta

Calciomercato Napoli: Koulibaly non rinnova e potrebbe essere ceduto questa estate. Il Chelsea sarebbe pronto alla maxi offerta per il difensore

Il Napoli e Kalidou Koulibaly non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, e così le voci di un possibile addio del difensore si fanno sempre più insistenti. La Juventus è una delle squadre interessate, ma negli ultimi giorni il Chelsea si sarebbe fatto avanti seriamente.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Star, infatti, Tuchel sarebbe pronto a fare carte false per portare a Londra Koulibaly e i Blues sarebbero pronti a bussare alla porta del Napoli con un’offerta da 40 milioni di sterline.