Il 3 novembre 1945 a Nordlingen in Baviera nasce Gerd Muller attaccante che ha scritto la storia del calcio tedesco

Il 3 novembre 1945 nasce Gerd Muller uno degli attaccanti più forti della storia del calcio, sicuramente di quello tedesco. Rapido, autentico uomo d’area di rigore, freddo e spietatao sotto porta, sempre al posto giusto nel momento giusto: Gerd Muller ha stracciato tantissimi record in fatto di realizzazioni, alcune delle quali superati solo negli ultimi anni da fenomeni come Messi e Ronaldo. Il suo nome è legato soprattutto alle imprese compiute con indosso la divisa della Germania Ovest. Con la nazionale è infatti stato protagonista in ben due Campionati del Mondo. Il primo nel 1970, quando arriva in semifinale e mette a segno l’ennesima rete della sua competizione, ma esce comunque sconfitto, perché l’Italia vince quel march 4-3. Le sue prestazioni però gli valsero la vittoria del Pallone d’Oro in quello stesso anno, mettendosi alle spalle campioni come Bobby Moore e Gigi Riva.

Tuttavia la soddisfazione più grande della sua carriera sarebbe arrivata 4 anni dopo, nel Mondiale casalingo del 1974. Qui la sua squadra riesce ad approdare alla finale. Di fronte però c’è una delle squadre più forte di tutti i tempi l’Olanda di Crujif, Neskens e Michels, che riesce anche a passare in vantaggio. I tedeschi però riescono a rimontare e il gol del definitivo 2-1 lo segna proprio Gerd. Muller però ha saputo togliersi diverse soddisfazioni anche a livello di club, con la maglia del Bayern di Monaco. Durante la sua militanza, dal 1964 al 1979, infatti vince, oltre a diversi campionati e coppe nazionali, tre Coppe dei Campioni consecutive e una Coppa Intercontinentale. Nell’arco della sua carriera, Gerd Müller ha messo a segno in gare ufficiali 730 reti, di cui 68 con la squadra nazionale della Germania (a fronte di sole 62 presenze) e 365 nella Bundesliga.

