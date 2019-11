Nazionale, Mancini attinge da tutti. E per l’attacco…

Nazionale, il segreto di Mancini: il commissario tecnico può contare su due giocatori di qualità per ruolo. E in attacco…

Sono tanti i segreti di Roberto Mancini riguardo questo momento più che positivo della sua Nazionale. In primis, spiega La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico può contare su due giocatori di qualità per ruolo.

Tanta ricchezza in mezzo al campo, così come in fase offensiva. L’allenatore, in quel frangente di campo, potrà scegliere in tutta tranquillità tra Immobile e Belotti. L’attuale alternanza tra i due sembra giovare.