Nazionali giovanili, Baldini non è solo! Barzagli può fargli da vice nell’Under 21 o nell’Under 20

Silvio Baldini è tra i principali candidati alla guida della Nazionale Under 21. Il tecnico toscano, 65 anni, reduce dalla promozione in Serie B ottenuta con il Pescara e dimessosi a sorpresa subito dopo il traguardo, ha incontrato nelle ultime ore i vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio per discutere dell’eventuale incarico con gli Azzurrini.

Il summit si è svolto ieri a Coverciano e ha visto la presenza di Gianluigi Buffon, capo delegazione delle Nazionali italiane, e Maurizio Viscidi, responsabile del settore giovanile FIGC. Si tratta del secondo incontro tra le parti, a conferma di un interesse concreto, anche se – secondo fonti federali – non è stata ancora presa una decisione definitiva.

Baldini, tecnico noto per la sua filosofia calcistica improntata sulla libertà di espressione e sulla crescita dei giovani, non ha mai allenato una selezione nazionale. La sua nomina segnerebbe una svolta rispetto alle scelte tradizionali della FIGC, che negli ultimi anni ha privilegiato allenatori con un percorso lineare all’interno del vivaio azzurro.

Oltre a Baldini, nella rosa dei candidati – cinque in tutto – figurano anche Carmine Nunziata, attuale CT dell’Under 20 e protagonista del Mondiale U20 2023, e Alberto Bollini, oggi alla guida dell’Under 19. Il futuro di Nunziata resta in bilico, dato che il suo contratto non è stato ancora rinnovato. Da assegnare, oltre alla panchina dell’Under 21, c’è infatti anche quella dell’Under 20, lasciata vacante dopo l’addio di Bernardo Corradi.

Escluso invece Andrea Barzagli, ex difensore della Nazionale campione del mondo 2006, che avrebbe scelto un percorso di crescita graduale e potrebbe affiancare uno dei nuovi allenatori nel ruolo di vice.

La decisione definitiva della FIGC è attesa nelle prossime settimane, ma l’eventuale nomina di Silvio Baldini rappresenterebbe una scelta di rottura, affidando la guida della Under 21 a un tecnico fuori dagli schemi, ma di grande personalità e profonda esperienza nei club.