Ndoye ai box e con la valigia pronta? Il Nottingham Forest in pressing

Dan Ndoye spinge per la cessione, mentre il Bologna lavora per trattenerlo: da fuori il Nottingham Forest rimane in pressing

L’amichevole tra Bologna e Virtus Verona è durata pochissimo per Dan Ndoye. Dopo nemmeno due minuti di gioco, l’esterno svizzero si è accasciato a terra contro i tabelloni pubblicitari, colpito da un pestone alla caviglia sinistra da parte di Lodovici, difensore centrale della Virtus. Ndoye ha provato a rialzarsi, ma ha subito fatto il gesto del cambio, visibilmente contrariato. Dopo aver lanciato via lo scarpino ed essere rientrato negli spogliatoi, si è capito che non si trattava di una semplice botta. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’infortunio ha subito messo in allarme il Bologna e non solo: anche Napoli e Nottingham Forest, interessati al giocatore, stanno monitorando la situazione.

Vincenzo Italiano ha provato a rassicurare tutti a fine gara: «Dan mi ha detto che si è girata un po’ la caviglia. È uscito per precauzione, mi auguro sia solo un dolorino». Le prime indicazioni parlano di un problema non grave, tanto che per ora non sono previsti esami strumentali ma solo riposo, almeno inizialmente. Tuttavia, la dinamica ha preoccupato lo staff tecnico e i tifosi, che si sono ammutoliti al momento dell’uscita del calciatore.

La partita, vinta largamente dal Bologna con sette marcatori diversi, è passata in secondo piano rispetto al caso Ndoye. Anche perché, nelle ore precedenti, era emersa una proposta del Nottingham Forest: circa 30 milioni di euro più bonus. Il Bologna avrebbe ritenuto l’offerta insufficiente, ma il giocatore, che gradirebbe la Premier League, non è indifferente all’ipotesi.

L’infortunio potrebbe ora frenare o rinviare qualsiasi trattativa. Il club, attraverso le parole del ds Di Vaio, ha ribadito la volontà di trattenere Ndoye con un rinnovo al rialzo. Intanto, Italiano invita alla calma e alla riflessione, anche parlando di Lucumí: «Prima di andar via bisogna pensarci bene. Qui si sta bene, si cresce». Un messaggio rivolto a più di un giocatore.