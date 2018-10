Nedved saluta Marotta: «È stato importante, gli devo tutto»

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, saluta e ringrazia Beppe Marotta, che lascia i bianconeri dopo tante vittorie

Beppe Marotta non è più l’amministratore delegato della Juventus e ieri ha ricevuto il giusto tributo da parte dei tifosi bianconeri che hanno intonato diversi cori in suo onore. Pavel Nedved, a Sky Sport, ha voluto salutare così l’ormai ex dirigente bianconero: «Mi associo ai ringraziamenti del presidente Agnelli a Marotta e Mazzia, due dirigenti importanti per la Juventus che hanno insegnato molto a noi dirigenti. Nutro grandissima stima e grandissimo rispetto nei loro confronti. E’ difficile immaginare una Juve senza Marotta ma la Juve va avanti, noi siamo solo di passaggio. Oggi è capitato a lui, domani capiterà a noi».

Prosegue Pavel Nedved: «Beppe Marotta è stato molto importante per la Juve, non solo per la società, ma anche per noi non ancora dirigenti. Siamo ancora giovani, abbiamo imparato molto da lui e voglio ringraziarlo pubblicamente per quello che ha fatto, gli devo tutto. Mi ha capito, mi ha spiegato tante cose, è stato immenso. Dispiace per il suo addio perché ha fatto veramente tanto per noi ma, come detto, la Juve va avanti e ci sarà sempre, noi siamo di passaggio».